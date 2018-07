Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema este asteptata joi sa pronunte o prima sentinta in dosarul „angajarilor fictive” de la DGSCAP Teleorman, dosar in care liderul PSD Liviu Dragnea este acuzat de abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Procurorii DNA au cerut o pedeapsa de peste sapte ani de puscarie cu executare,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca sunt constitutionale modificarile aduse legii privind organizarea referendumului, dupa ce a respins ca inadmisibila sesizarea presedintelui Klaus Iohannis, au precizat pentru AGERPRES surse din CCR.

- Judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, considera ca decizia Curtii Constitutionale in cazul Kovesi este obligatorie si trebuie respectata, scrie Agerpres. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Danilet spune ca "forta dreptului nu poate fi infranta prin dreptul fortei". "Niciun…

- Presedintele Coalitiei Romanilor din SUA, preotul Chris Terhes, ironic, prezinta un scenariu rupt dintr-un trecut nu prea indepartat descriind o situatie, deocamdata inexistenta, despre atitudinea procurorilor fata de sefa DNA. Dar nu uita sa precizeze ca este totusi pacat de munca unor procurori profesionisti…

- La ultimul termen din dosarul de la Judecatoria Sectorului 1, in care Cristian Boureanu este judecat pentru ultraj, procurorul a cerut condamnarea fostului deputat la doi ani și șase luni de inchisoare cu executare. Decizia nu va fi definitiva, informeaza Mediafax.Reprezentantul Ministerului…

- Parlamentarii s-au fript destul de tare cu dosarele OUG 13 și ”Dosarul Belina”, pentru ca procurorii DNA au luat pe sus miniștrii pentru decizii luate in interiorul Guvernului.Citește și: DOCUMENT - De ce pleaca Liviu Dragnea in Israel și cine suporta cheltuielile Cei vizați s-au aparat…

- Lovitura de teatru in dosarul de crima organizata al Adinei Buzatu. Procurorii sustineau ca au probe solide impotriva celebrului stilist, dar n-au reusit nici pana in prezent sa finalizeze ancheta, iar dosarul se afla inca in faza urmaririi penale, potrivit B1 TV.Citeste si: Razboi TOTAL intre…

- Dupa ce socrul lui Sebastian Ghița s-a confruntat cu DNA, a venit randul lui Cristian Anastasescu, cumnatul controversatului om de afaceri, sa se prezinte in fața instanței, nemulțumit fiind de ce decizii a luat conducerea instituției anticorupție impotriva sa.