- Ministerul Afacerilor Externe transmite, intr-un comunicat de presa remis vineri, ca eventuala mutare a ambasadei Romaniei din Israel s-ar putea face numai dupa consultarea tuturor instituțiilor și actorilor care au atribuții in materie de politica externa, potrivit Constituției. Poziția MAE apare dupa…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis ca inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc de la Targu Mureș este neconstituționala. Aceasta decizie este o lovitura grea pentru Liviu Dragnea, cel care spunea, in 2017, ca a discutat cu Viktor Orban, premierul Ungariei, iar una…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters, conform news.ro.Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de…

- Curtea Constituționala a decis ca parlamentarii nu-și pot face afaceri pe persoana fizica. Decizia vine in urma sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…