Lovitură de teatru. SUA ar putea folosi bazele Rusiei pentru operațiuni antitero în Afganistan SUA este in discuții cu țarile care se invecineaza cu Afganistan cu privire la operațiuni antiteroriste „dincolo de orizont” care ar permite armatei SUA sa supravegheze și sa loveasca mai ușor ținte in țara controlata de talibani. Potrivit senatorilor care au participat la o audiere clasificata cu liderii Pentagonului, in aceasta saptamana, aceste locuri ar […] The post Lovitura de teatru. SUA ar putea folosi bazele Rusiei pentru operațiuni antitero in Afganistan first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

