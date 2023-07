Lovitură de teatru. Putin l-ar fi „dat afară” pe Gherasimov conducerea operaţiunii din Ucraina Valeri Gherasimov, generalul care a fost numit in decembrie Șeful al Statului Major al operațiunii Rusiei in Ucraina, ar fi fost indepartat de la comanda razboiului, potrivit unor bloggeri militari rusi citati de The Moscow Times. Totuși, nu exista deocamdata vreo confirmare oficiala a acestor informatii. Sursa amintita mai sus susține ca Valeri Gherasimov, in varsta de 67 de ani, isi pastreaza oficial postul de sef al Statului Major General, dar nu se mai ocupa de operatiunile din Ucraina. The Moscow Times ii citeaza pe doi bloggeri militari rusi, Rybar si Romanov Light, care ar fi scris sambata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

