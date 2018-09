Lovitură de teatru! Lider PSD: Nu e exclus ca Tăriceanu să fie candidatul nostru la prezidenţiale Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, sambata, inaintea sedintei CExN al partidului, ca nu este exclus ca liderul ALDE sa fie candidatul comun al coalitiei de guvernare la alegerile prezidentiale, despre care a spus ca ”e un om cu viziune, un om echilibrat si ar fi extrem de bun”.



”In momentul actual suntem intr-o alianta si nu e exclus ca dl. Tariceanu sa fie candidatul nostru, urmand in continuare ca partidul nostru sa aiba premierul. Eu vreau sa spun ca dl. Tariceanu e un om cu viziune, un om echilibrat si ar fi extrem de bun pentru presedintia Romaniei”, a declarat Niculae… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

