Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta face legatura intre demiterea Avocatului Poporului, singura instituție care poate ataca la CCR ordonanțele de urgența, și intenția premierului Florin Cițu de a face reforme pe repede-inainte prin ordonanțe de urgența. Ponta spune ca in 2012, cand USL a demis Avocatul Poporului,…

- Nelu Tataru, presedintele Organizatiei judetene a PNL Vaslui, si-a anuntat miercuri sustinerea pentru premierul Florin Citu, la sefia partidului. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul...

- Procesele deschise de catre Instituția Prefectului de Neamț impotriva Consiliului Local Piatra-Neamț, referitoare la anularea hotararilor Consiliului Local (334 din 21 decembrie 2021 și 26 din 19 februarie 2021) prin care au fost aleși ca viceprimari Alin Lehaduș și Marius Ioan Irimia, au primit o rezolvare…

- Baiatul secretarului general al județului și al directorului adjunct al Complexului Muzeal Național Neamț merita acest titlu, pentru ca a reușit sa se integreze perfect in mare familie a bugetarilor nemțeni din postura de consilier personal al vicepreședintelui Consiliului Județean Neamț, doamna Madalina…

- Tribunalul Neamț a decis astazi, 20 mai, sa conexeze dosarele in care prefectul de Neamț a cerut anularea hotararilor Consiliului Local Piatra Neamț prin care au fost aleși viceprimarii. Prin urmare, Marius Irimia și Alin Lehaduș vor afla in același timp daca-și pastreaza funcțiile in care au fost aleși…

- Avand in vedere decizia definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care Liviu Harbuz a fost declarat incompatibil si prevederile legale aplicabile in astfel de situatii, George Lazar, prefectul de Neamt a emis astazi, 28 aprilie, un ordin de incetare a mandatului de consilier local al lui…

- Abținerea la prima ședința a consilierilor ALDE și Pro Romania la proiectul de buget propriu al județului pe 2021, care a dus la respingerea acestuia in cadrul ședinței de miercuri a Consiliului Județean, pare sa nu fie singura lovitura pe care cele doua partide o administreaza conducerii PSD a instituției.…

- Victor Ponta este așteptat, astazi, la Tribunalul București sa dea declarații in dosarul privind controversa companiei Tel Drum. Fostul Ministru al Justiției Robert Cazanciuc spunea la vremea respectiva ca nu iși aduce aminte de actul normativ din 2013, cand Insula Belina și o parte din Brațul Pavel…