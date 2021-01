Stiri pe aceeasi tema

- Paris St Germain și Istanbul Basaksehir au ieșit de pe teren in meciul din Liga Campionilor. Momentul s-a intamplat dupa presupusele abuzuri rasiale fața de asistentul managerului echipei turce. La adresa lui Pierre Webo, al patrulea oficial Sebastian Colțescu ar fi avut comentarii rasiste. Scandalul…

- In septembrie, Andreea Balan ”a sarbatorit” un an de la nunta in plin divorț. Deși detaliile nupțiale aratau ca cei doi iși vor dedica viața unul altuia, scenariul nedorit de nimeni adus de destin in realitate nu s-a terminat nici astazi, ba chiar a fost ”umplut” de declarații virulente din partea ambelor…

- Persoanele cu alergii la mancaruri, latex, polen sau la substanțe care nu intra in componența serului pot face vaccinul Pfizer, arata Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, conform Mediafax. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA afirma ca persoanele care au…

- Scandalul izbucnit la Paris a atras atenția intregii Europe. Acuzațiile de rasism indreptate catre Colțescu par sa fi deranjat reprezentanții din ambele tabere, cei care il susțin pe celebrul arbitru și cei care il acuza dur. Cu toate acestea, autoritațile competente din Romania nu au transmis reacții…

- UEFA a decis sa retraga cartonașul roșu acordat marți seara de Ovidiu Hațegan lui Pierre Webo, antrenorul secund al lui Bașakșehir. Camerunezul va sta pe banca in aceasta seara la partida cu Paris Saint-Germain. Colțescu a fost protagonistul unui derapaj rasist in PSG - Bașakșehir, la adresa lui Pierre…

- Scandalul din jurul divorțului dintre Andreea Balan și George Burcea se pare ca are o noua dimensiune. Se știe ca a avut loc deja prima infațișare, numai ca surse apropiate Andreei spun ca aceasta pregatește o surpriza. Andreea Balan pusa pe razbunare Fiecare dintre cei doi au inceput sa-și refaca viața,…

- Trimis in judecata cu mare tam-tam, fostul preot Cristian Pomohaci le rade in nas procurorilor: mai nou, a obținut anularea obligației de a nu parasi țara, așa ca poate sa zburde liber, peste hotare.

- Ionuț Dolanescu a devenit, recent, proprietar cu acte-n regula al unui teren de 212 mp situat la o aruncatura de baț de km 0 al Capitalei, dupa ce Primaria Muncipiului București a „uitat” sa atace o hotarare judecatoreasca.