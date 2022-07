Stiri pe aceeasi tema

Echipa CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armena Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor, conform news.ro.

Meciurile din sezonul 2022-2023 al Ligii Campionilor la fotbal incep saptamana viitoare, cu partidele din primul tur preliminar, la care forul european a delegat si o brigada de arbitri din Romania, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.

Cluburile de fotbal CFR 1907 Cluj si Velje BK au ajuns la un acord privind imprumutul internationalului croat Denis Kolinger in Gruia pana la finalul sezonului 2022/23, a anuntat campioana Romaniei, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Campioana Romaniei CFR Cluj va juca impotriva campioanei Armeniei, FC Pyunik Yerevan in primul tur preliminar al UEFA Champions League, adversar decis in urma tragerii la sorți de marți, de la Nyon. Primul meci se va juca in Armenia in 5 sau 6 iulie, iar returul in Gruia in 12 sau 13 iulie.

Rubla ruseasca a recuperat marti pierderile initiale, apreciindu-se pana la un curs de 61 de ruble pentru un dolar, in conditiile in care restrictiile asupra miscarilor de capital au contracarat ingrijorarile cu privire la noile sanctiuni europene impuse Rusiei, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Arina Sabalenka din Belarus, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, a fost eliminata, joi, in primul tur al Madrid Open. Detinatoarea trofeului a fost intrecuta, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-4, de americanca Amada Anisimova, locul 33 WTA, dupa un meci care a durat o ora si 55 de minute,

Mihai Silvasan, antrenorului campioanei la baschet masculin U BT Cluj, a declarat ca meciul de marti, cu germanii de la MHP Riesen Ludwigsburg, decisiv pentru calificarea la Turneul F4 al Ligii Campionilor, este cel mai important pentru echipa sa in acest sezon "pana la ora actuala".