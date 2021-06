Stiri pe aceeasi tema

- DNA anunța ca a trimis la instanța dosarul lui Alexander Adamescu spre judecare. „In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 358/VIII/3 din 25 martie 2016 și 284/VIII/3 din 29 martie 2018, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea…

- Polițiștii acuzați ca au omorat un pensionar sunt, conform portalului instanțelor de judecata, liberi ca pasarea cerului, dupa ce procurorii nu au mai solicitat prelungirea arestului la domiciliu.

- Sectia pentru procurori a CSM a suspendat in sedinta de marti, 18 mai, cererea de eliberare din functie prin pensionare a procurorului Sorin Iașinovschi, de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Acesta ceruse sa se pensioneze, insa cererea sa nu poate fi aprobata pentru…

- In urma cu puțin timp, judecatorii au admis cererea procurorilor, de a prelungi masurile preventive in cazul torționarilor de la Secția 16, așa ca interlopii cu epoleți raman in arest la domiciliu.

- Judecatorii au aplicat, din nou, legea: l-au scos din arest pe polițistul interlop de la BCCO și urmeaza sa ii rezolve și masura controlului judiciar, pentru ca acesta sa iși poata vedea liniștit de treaba.

- Procesul asasinului lui Emi Pian, care, la randul sau, a fost victima interlopilor din clanul Duduianu, a inceput cu stangul: judecatorii au descoperit ca procurorii nu au putut demonstra cum au fost produse leziunile suferite de ucigaș.

- Unul din cele mai mari scandaluri din Romania implica polițiștii de la Secția 16 Poliție din Capitala. Dosarul, aflat acum pe masa procurorilor, scoate la iveala noi victime ale polițiștilor batauși. Dezvaluirile a fost facute de avocatul Adrian Cuculis, și sunt la fel de dramatice. Noi dezvaluiri in…

- Mihai Ghiorghe – al doilea barbat care a fost batut crunt in toamna anului trecut de opt politisti de la Sectia 16 din Capitala – a fost gasit decedat in apartamentul unui prieten, iar procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta. Medicii legisti au inceput, luni dimineata, autopsia victimei…