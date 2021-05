Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul care care instrumenteaza dosarul jurnaliștilor de la Libertatea și Newsweek a fost dat pe mana Inspecției Judiciare, informeaza Rise Project. Conducerea DIICOT a sesizat IJ pentru a verifica daca procurorul Edi Oprea se afla in stare de incompatibilitate, arata un raspuns DIICOT trimis…

- Dosarul a fost inregistrat pe 20 februarie 2019, fiind initial efectuata urmarirea penala "in rem" pentru savarsirea infractiunilor de omisiunea sesizarii, abuz in serviciu, dare de mita, luare de mita, favorizarea faptuitorului, abuz in serviciu, inselaciune si fals in declaratii, fals material in…

- Procurorul de la SIIJ, Sorin Iașinovschi, care instrumenteaza dosarul fraudarii voturilor de la Sectorul 1 intenționeaza sa se pensioneze, anunța jurnalista Ionela Arcanu, care citeaza surse judiciare. Tot astazi a aparut o informație in presa potrivit careia polițiștii ar fi descoperit ca…

- Judecatorii au aplicat, din nou, legea: l-au scos din arest pe polițistul interlop de la BCCO și urmeaza sa ii rezolve și masura controlului judiciar, pentru ca acesta sa iși poata vedea liniștit de treaba.

- Exact cand situația sportiva a lui Dinamo parea ca se redreseaza, clubul ar putea primi o noua lovitura greu de digerat. „Cainii” se judeca la TAS cu fostul fundaș Jordan Mustoe, care ii acuza pe oficiali ca i-au falsificat semnatura in momentul rezilierii! Dinamo ar risca sa fie depunctata. Mustoe,…

- Procesul asasinului lui Emi Pian, care, la randul sau, a fost victima interlopilor din clanul Duduianu, a inceput cu stangul: judecatorii au descoperit ca procurorii nu au putut demonstra cum au fost produse leziunile suferite de ucigaș.

- Centrul Infotrafic anunta ca este ceata pe A2 Bucuresti - Constanta si pe A4 Ovidiu - Agigea, potrivit news.ro. ”Pe intreg tronsonul autostrazilor A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea pe alocuri sub 100…

- Unul din cele mai mari scandaluri din Romania implica polițiștii de la Secția 16 Poliție din Capitala. Dosarul, aflat acum pe masa procurorilor, scoate la iveala noi victime ale polițiștilor batauși. Dezvaluirile a fost facute de avocatul Adrian Cuculis, și sunt la fel de dramatice. Noi dezvaluiri in…