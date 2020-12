Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, ii critica pe cei care ataca in mod constant Curtea Constitutionala, dar se declara de acord cu o "reforma" care sa prevada ca judecatorii CCR nu mai pot fi numiti dintre persoanele care au avut calitatea de membru de partid. "Statul de drept nu este doar…

- Una dintre firmele impresarului Radu Baron, care era „vanata” de foștii „Haiduci”, a intrat in faliment, așa ca artiștii iși pot lua adio de la despagubirile solicitate in mai multe procese civile.

- Trei ani - atat vor executa interlopii care au casapit, cu sabiile, in plina strada, un rival din gruparea Sportivilor, pentru a extinde piața drogurilor vandute de clanul lor, cu ajutorul unor polițiști de la Combaterea Crimei Organizate.

- Judecatorii au fost nevoiti sa si inchida dosarul, cel putin pentr cateva luni bune, ca urmare a cererii de amanare formulate in cauza. Dosarul are numarul 34894 212 2019 si a fost inregistrat pe rolul Sectiei civile a Judecatoriei Constanta la data de 23 decembrie 2019.Magistratii Judecatoriei Constanta…

- Sentinta magistratilor nu este definitiva, ea poate fi atacata cu apel in 30 de zile de la comunicare. Judecatorii autorizeaza reclamantul sa desfiinteze lucrarile pe cheltuiala Arhiepiscopiei Tomisului. Se cauta om la biscuiți! Salariul este de 44.000 de euro Magistratii Judecatoriei Constanta au…

- Robert Negoita (Pro Bucuresti 2020) - la Sectorul 3, Daniel Baluta (PSD) - la Sectorul 4 si Ciprian Ciucu (PNL) - la Sectorul 6 au fost validati de magistrati in functiile de primari.Judecatoria Sectorului 3, Judecatoria Sectorului 4, respectiv Judecatoria Sectorului 6 au dispus, la sfarsitul…

- Curtea de Apel București judeca, vineri, 18 septembrie a.c., apelul din dosarul Colectiv. La aproape un an de la verdictul din prima instanța, astazi are loc primul termen de judecata. Procesul tragediei de la Colectiv s-a incheiat in prima instanța abia anul trecut. Judecatorii de la Tribunalul București…