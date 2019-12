Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al DIPI (Directia de informatii si protectie interna a Ministerului Afacerilor Interne) Gelu Oltean a fost arestat preventiv intr-un dosar de trafic de droguri, alaturi de concubina sa si un cetatean britanic, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor judiciare mentionate,…

- Gelu Oltean, fost sef al al Serviciului secret al Ministerului de Interne (DGIPI - Departamentul de Informatii si Protectie Interna), a fost retinut sambata de procurorii DIICOT Brasov pentru trafic de droguri, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Craiova au ridicat 140 de grame de cannabis, 30 de grame de rezina de cannabis si 9 doze de cocaina. Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Politistii antidrog din cadrul Brigazii de Combatere…

- Un roman din Verona a ajuns in atenția autoritaților, fiind suspectat de trafic de cocaina. Acesta a fost arestat imediat.Poliția din Verona a anunțat ca a arestat un barbat, un roman de 31 de ani, ale carui inițiale sunt C. O., sub acuzația de deținere de droguri pentr trafic. Conform rapotului poliției,…

- Curtea de Apel Timișoara a judecat astazi constestațiile la deciziile de arestare preventiva a membrilor gruparii infracționale conduse de Lucian Boncu. Daca ieri magistrații au decis ca cei implicați in dosarul de violențe vor ramane dupa gratii pentru 30 de zile, astazi a venit randul celor cercetați…

- Agentii Serviciului Investigații Criminale din Poliția Timiș au facut mai multe percheziții la Timișoara, intr-un dosar in care Lucian Boncu si alti membri ai gruparii conduse de el ar fi fost implicati in sechestrarea unui barbat din ... The post Audieri intr-un dosar de trafic de cocaina și camatarie,…

- Fostul sef SRI, George Maior, a fost audiat pe 30 august, la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), in dosarul in care Laura Codruta Kovesi este inculpata in legatura cu extradarea lui Nicolae Popa. Audierea a avut loc la luni bune dupa prima citare, Maior refuzand de cel…

- • Sapte barbati au scapat de acuzatiile aduse de catre procurorii din cadrul DIICOT • Acestia fusesera acuzati de trafic de migranti si constituirea unui grup infractional organizat • Judecatorii ieseni au constatat ca unul dintre inculpati a decedat, iar pentru ceilalti sase, raspunderea penala s-a…