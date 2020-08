Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UNITER, Ion Caramitru, si medicul Mihai Gafencu de la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara si-au anuntat demisiile din structurile de conducere ale Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana 2021 (TM2021). Primarul Nicolae Robu precizat ca a avut o discutie cu Ion Caramitru…

- RESITA – Mult asteptate de copii, spectacolele de gen vor anima in luna lui Cuptor Parcul Tricolorului timp de patru zile! Teatrul „Da“, in parteneriat cu Primaria Muncipiului Resita si cu Asociatia Nevo Parudimos, va organiza in perioada 9 iulie – 12 iulie 2020 prima editie a Festivalului Stradal de…

- Parchetul ucrainean a renuntat joi sa ceara incarcerarea fostului presedinte Petro Porosenko in cadrul unei anchete pentru abuz de putere in timpul mandatului sau, dosar care suscita atentia Occidentului, informeaza AFP.Un reprezentant al Parchetului s-a limitat sa ceara, in timpul unei audieri…

- La redeschiderea creșelor, gradinițelor și afterschool-urilor, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș transmite recomandari pentru parinți, impreuna cu doctorul Mihai Gafencu de la Spitalul de Copii din Timișoara. DSP Timiș transmite ca momentul redeschiderii gradinițelor se suprapune cu apariția…

- S-a lasat cu scandal la bordul unei aeronave TAROM, din cauza unui pasager roman care a refuzat sa poarte masca sanitara. Totul s-a intamplat in timpul unei curse pe ruta Timisoara - Bucuresti. Un roman a refuzat sa poarte masca de protectie in timpul zborului, asa ca ceilalti calatori s-au vazut nevoiti…

- Mai multe terase din Craiova au primit clienti in timpul nopții de duminica spre luni, imediat ce a intrat in vigoare relaxarea dupa restricțiile din timpul epidemiei COVID. Clientii au intrat doar daca au avut masca si dupa ce li s-a trecut numele si numarul de telefon intr-un registru, anunța MEDIAFAX.Madalina…

- Purtatul indelung al mastii poate afecta pielea, deoarece bacteriile care ne apara pot deveni patogene in conditii de umezeala, spune dr. Rodica Olteanu, medic primar dermatolog la Spitalul Colentina, noteaza Mediafax.Dr. Rodica Olteanu, medic primar dermatolog la Spitalul Colentina, vorbește…

- Cursurile online sunt in plina desfașurare in aceste saptamani, in care pandemia de coronavirus impune distanțarea sociala. Aproximativ 6.000 de copii din Timiș nu au insa tableta și laptop pentru a face cursuri online. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Timiș au donat…