- Colibița a fost desemnata zona cu cel mai curat aer din Romania. O legenda susține ca o fetița a fost vindecata in mod miraculos de tuberculoza in aceasta zona. Și asta nu e tot… Specialiștii susțin ca in Colibița se respira cel mai curat aer din Romania. Unii merg pana acolo incat spun ca ar fi zona…

- CCR a anunțat joi, intr-un comunicat de presa, ca respinge, de facto, decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene care prevede ca judecatorii romani nu trebuie sa respecte deciziile Curții Constituționale in cazul in care este incalcat Dreptul european, care primeaza celui național, sau impiedica…

- Marocanul a transmis prin avocata sa ca este nevinovat, si a contestat mandatul de arestare. Ahmed Sami el Bourkadi, marocanul suspectat pentru crima dubla din casa din cartierul Roua de pe Moara de Vant va ajunge la Iasi in aceasta noapte, iar maine va fi prezentat judecatorilor. Prietena lui se afla…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, ca in cazul crimei de la Iasi, in care doi tineri au fost omorati, se asteapta decizia instantei din Italia, pentru a-l extrada pe vinovat. „Vorbim despre o ancheta penala in curs. In urma acestei anchete, din fericire, am reusit intr-un timp…

- Liderul Clanului Sportivilor, Mircea Emil Baluș, zis Mircea Nebunu, a fost prin in Italia, la sfarșitul saptamanii trecute, conform unor surse ale Puterea.ro. In prezent sunt in desfașurare procedurile de extradare. Mircea Emil Baluș a fugit din țara pentru a scapa de inchisoare, la mijlocul lunii noiembrie…

- Autoritatile din Brasov si Ordinul Arhitectilor din Romania organizeaza un concurs international de solutii pentru atribuirea unui contract privind reamenajarea Pietei Sfatului din Brasov, una dintre cele mai cunoscute zone turistice la nivel national. Una dintre cerinte este aceea ca solutiile imaginate…

- Indatorarea Romaniei nu s-a facut pentru decat pentru supraviețuirea “clasei politice”, aparatului represiv și pensiilor speciale care sunt de numarul sutelor. Intr-un asemenea raport de forțe și interese, statul insuși este captiv, incat anularea de indata a tuturor privilegiilor face parte integranta…

- Alte 1074 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total, 10 sunt asociate cu contact in afara țarii: 3 - Italia, 3 - Ucraina, 2 -Rusia, 1 - Danemarca,1 - Romania.