Lovitură de teatru. Guvernul le dă dreptul refugiaților ucraineni să devină cetățeni români Orice refugiat care locuiește pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 3 ani va avea dreptul sa obțina cetațenia romana, se prevede intr-un proiect de lege adoptat in ultima ședința de Guvern. De la inceputul anului 2022 și pana in prezent, peste 154.000 de ucraineni au ramas in țara noastra, beneficiind de ajutoare generoase din […] The post Lovitura de teatru. Guvernul le da dreptul refugiaților ucraineni sa devina cetațeni romani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

