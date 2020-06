Lovitură de teatru: Guvernul încearcă să evite votul din Parlament? Prelungirea stării de alertă, doar pentru informare/ DOCUMENT Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe teritoriul Romaniei a fost transmisa, marti, Parlamentului. In loc sa fie trimisa in vedere aprobarii, in documentul ajuns la Parlament se mentioneaza "spre informare". Potrivit unor surse politice, Guvernul ar incerca sa evite votul in Parlament, prevalandu-se de faptul ca Legea 55/2020 nu prevede expressis verbis ca prelungirea starii de alerta se aproba de catre Parlament. Potrivit articolului 4, alin. (1) din Legea 55/2020, "Starea de alerta se instituie de Guvern prin hotarare, la propunerea ministrului afacerilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

