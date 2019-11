Stiri pe aceeasi tema

- EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Mai sunt doar doua ore pana se inchid urnele in Romania, iar in București se inregistreaza o surpriza de proporții, in comparație cu restul țarii, dar in același...

- Candidat la prezidențiale, Mircea Diaconu susține ca și-ar dori o confruntare directa cu președintele Klaus Iohannis, iar daca ar fi sa aleaga o singura intrebare, l-ar intreba pe acesta de ce a preferat sa mearga cu soția la Pompei și sa lase Romania fara reprezentare in Consiliul European, acolo…

- Nicolae Badea (71 de ani), fost președinte al Consiliului de Administratie al lui Dinamo, ia in calcul preluarea pachetului majoritar al clubului din ”Ștefan cel Mare”, dupa anunțul lui Ionuț Negoița, transmite Mediafax.Badea a marturisit ca a primit multe telefoane dupa conferința de presa…

- "In urma a analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea propusa nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia si nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu…

- US carmaker Ford is starting on Tuesday in Craiova the production of its new compact crossover Puma, the first hybrid vehicle built in Romania, on an investment of 200 million euros, the company informed in a release. Ford marks today the start of the serial production of the new Ford Puma at the…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) trebuie sa pronunte in urmatoarea perioada decizii in cateva cauze referitoare la Romania, dupa ce la inceputul anului mai multe instante nationale au sesizat CJUE cu privire la modificarile aduse legilor justitiei si cu privire la obligativitatea recomandarilor…

- IT Dansa, compania de dans a Institutului de Teatru din Barcelona, vine pentru prima data in Romania, la cea de-a XX-a ediție a Intalnirilor JTI - o ediție aniversara care celebreaza tinerețea. De 20 de ani,...

- Dan Barna susține ca USR poate intra la guvenrare daca exista o majoritate parlamentara care sa faca posibile reformele de care Romania are nevoie. Anunțul a fost facut de liderul USR chiar pe contul de...