Stiri pe aceeasi tema

- Moscova și Teheranul pregatesc un atac in forța impotriva Israelului ca raspuns la un eventual atac american al Statele Unite și aliaților sai in Siria. Teheranul este hotarat sa faca Tel Avivul sa platesca pentru atacul de miercuri 11 aprilie, desfașurat de aviația israeliana asupra bazei miltare T-4,…

- Atacul chimic produs la periferia Damascului a fost comis de organizatia umanitara insurgenta Castile Albe, fiind o inscenare, acuza Statul Major al armatei Rusiei. - continua -

- Amenințarile sunt pe fața. Donald Trump scrie negru pe alb: ”Rusia pregatește-te! Rachetele catre Siria vor veni! Exista deja un avertisment dat de Eurocontrol și Agenția Naționala de Sigurnața a...

- Oamenii de stiinta britanici de la laboratorul din Porton Down nu au putut stabili daca neurotoxina care a fost folosita pentru a-l otravi pe fostul spion rus Sergei Skripal si pe fiica sa Yulia Skripal a fost produsa în Rusia, transmite presa internaționala.

- Victorios in alegerile prezidentiale, cu peste 76% din voturile exprimate, Putin pastreaza asadar cheile Kremlinului in al patrulea mandat, pana in 2024, cand va implini varsta de 72 de ani.Un fost agent KGB, Vladimir Putin a ajuns la conducere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila…

- Rusia urmareste doua proiecte de federalizare in Europa, pentru Republica Moldova si pentru Ucraina, a declarat joi analistul Vladimir Socor, la dezbaterea organizata de Fundatia Universitara a Marii Negre cu tema "Moscova nu crede in lacrimi. Dar nici America. Cum va arata frontiera estica a Romaniei?''.…

- O comisie a ONU a afirmat marti ca raidurile aeriene efectuate la sfarsitul anului 2017 asupra unei piete dintr-o localitate controlata de rebeli in Siria, soldate cu cel putin 84 de morti, ar putea fi calificate drept crima de razboi, relateaza France Presse.Fortele armatei ruse au fost mentionate…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…