- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, sambata, inaintea sedintei CExN al partidului, ca nu este exclus ca liderul ALDE sa fie candidatul comun al coalitiei de guvernare la alegerile prezidentiale, despre care a spus ca ”e un om cu viziune, un om echilibrat si ar fi extrem de bun”. …

- Senatorul PSD Niculae Badalau, unul dintre liderii social-democrati nemultumiti de Liviu Dragnea, a declarat sambata, inainte de sedinta Comitetului Executiv ca desi cutuma partidului este aceea de a avea candidat propriu la prezidentiale, nu e exclus ca liderul ALDE sa fie candidatul PSD. Acesta a…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, marti seara, ca o scrisoare prin care se convoaca o sedinta CSAT, semnata de o treime din membrii Consiliului, a ajuns la Cotroceni. "Iohannis nu lasa nimic fara sa blocheze. Acum blocheaza rectificarea bugetara? De ce? Pentru ca unii sa cheltuie in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari miercuri ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite legate de procesul pastorului american Andrew Brunson si a acuzat Washingtonul de ”mentalitate evanghelista si sionista”, relateaza AFP.Citește și: Lovitura grea pentru Liviu Dragnea:…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca in coalitia de guvernare nu a fost discutat subiectul unei posibile remanieri guvernamentale, in aceasta vara, mentionand totodata ca premierul Viorica Dancila va prezenta luni bilantul primelor sase luni de guvernare. "Va spun foarte sincer…

- Peste 4.700 de dosare vor fi inchise in cazul in care vor intra in vigoare modificarile Codurilor penale, a declarat, marti, procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. Daniel Horodniceanu a vorbit, marti, despre „inchiderea intempestiva” a peste 4.700 de dosare, ca urmare a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri ca va ramane la conducerea PSD si a Camerei Deputatilor precizand ca nu il sperie nici Klaus Iohannis, nici Eduard Hellvig. "Decizia mea e foarte ferma: raman la conducerea PSD pentru a duce toate aceste lucruri la capat (...) Nu va trece motiunea de…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a dat, luni, o declarație de presa privind mitingul organizat de partid la finalul acestei saptamâni.Astfel, liderul social-democrat a anunțat ca un miting împotriva abuzurilor va avea loc sâmbata, ora 20.00, în Piata Victoriei, în…