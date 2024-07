Stiri pe aceeasi tema

- Eusebiu Durbaca, directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului, și-a depus mandatul miercuri, dupa ce s-a aflat in ultimele saptamani in centrul unei anchete a DIICOT, care vizeaza pontajele fictive la mai multe sucursale, concediile medicale false și angajarile facute in ultimele luni, potrivit…

- Consiliul de Administratie al Impact Developer amp; Contractor SA a decis revocarea lui Constanti Sebesanu din functia de director general, incepand cu data de 1.06.2024. De asemenea, a decis revocarea lui Sorin Apostol, din functia de persoana imputernicita care actiona impreuna cu directorul general,…

- La cateva zile dupa alegerile din 9 iunie 2024, unul dintre apropiații Gabrielei Firea, și-a pierdut jobul de la una dintre societațile strategice ale statului roman. Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Radiocomunicatii S.A. a aprobat ca, incepand cu data de 12.06.2024, Vlad – Andrei…

- Astazi, 12 iunie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat numirea lui Sergiu Brigai in funcția de adjunct al procurorului general pe domeniul judiciar, transmite Noi.md Propunerea a venit din partea procurorului general, Ion Munteanu, iar membrii CSP au votat unanim in favoarea acestei candidaturi.…

- Astazi, 12 iunie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat numirea lui Sergiu Brigai in funcția de adjunct al procurorului general pe domeniul judiciar, transmite Noi.md Propunerea a venit din partea procurorului general, Ion Munteanu, iar membrii CSP au votat unanim in favoarea acestei candidaturi.…

- Intarzierile de livrare a avioanelor de la Boeing sunt „extrem de enervante” și costa Lufthansa foarte mulți bani, dar constructorul american de avioane ar trebui sa fie capabil sa iși rezolve problemele, a declarat directorul general al companiei aeriene germane intr-un interviu acordat unui ziar,…

- In ultima ședința a Consiliului de Administrație de la Conpet SA Ploiești, de la sfarșitul lunii aprilie 2024, directorul general Dorin Tudora, impus și susținut de Iulian Dumitrescu și Roberta Anastase, a fost acuzat de acordarea unor mariri de salarii doar angajaților aflați in siajul PNL. Ultima…

- In ultima ședința a Consiliului de Administrație de la Conpet SA Ploiești, de la sfarșitul lunii aprilie 2024, directorul general Dorin Tudora, impus și susținut de Iulian Dumitrescu și Roberta Anastase, a fost acuzat de acordarea unor mariri de salarii doar angajaților aflați in siajul PNL. Ultima…