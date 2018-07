Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vidican s-a impacat cu gandul ca nu mai are nicio șansa sa il recucereasca pe Cristia Borcea. In ziua in care acesta a fost eliberat, Alina a dat o masa mare apropiaților la o terasa din Miami.

- Alina Vidican a avut o reactie dura dupa ce fostul actionar de la Dinamo a fost eliberat si a anuntat ca vrea sa se insoare cu Valentina Pelinel. Mihaela Borcea, MESAJ DUREROS dupa eliberarea fostului sot, Cristi Borcea. "Am clacat!" Femeia i-ar fi transmis fostului sot toate gandurile…

- In cei 4 ani cat a stat intemnitat pentru inselaciune, evaziune si spalare de bani, firma GPL Gaspeco L&D a avut vanzari de 350 de milioane de euro si profit de 60 de milioane de euro. Au fost cei mai buni ani de cand Borcea si partenerul sau Gadoiu au cumparat divizia de GPL a OMV Petrom, in 2012.…

- S-a resemnat, dar a ramas cu resentimente! Alina Vidican i-a transmis un mesaj dur fostului ei soț, afaceristul originar din Gorj, Cristi Borcea, dupa ce a aflat ca acesta urmeaza sa se insoare cu Valentina Pelinel. Potrivit unor surse, Alina Vidican a avut o reactie dura dupa ce fostul actionar…

- Cristi Borcea a anunțat ca iși va uni destinele cu Valentina Pelinel, iar Alina Vidican a fost printre primele persoane care a aflat vestea. Mihaela Borcea, MESAJ DUREROS dupa eliberarea fostului sot, Cristi Borcea. "Am clacat!" Surprinzator, Alina Vidican le-a dat binecuvantarea celor…

- Alina Vidican, femeia pe care Cristi Borcea a parasit-o pentru a fi alaturi de Valentina Pelinel, a primit, și ea, de câteva zile, vestea ca fostul acționar dinamovist vrea sa se casatoreasca, din nou.

- Magistratii de la Tribunalul Ilfov judeca azi contestatia facuta de omul de afaceri, scrie antena3.ro. Citeste si Cristi Borcea se casatoreste cu Valentina Pelinel. Cand va avea loc nunta Pana acum, judecatorii au respins cele doua cereri facute de Borcea deoarece au considerat ca acesta…

- Cristi Borcea are planuri mari cu Valentina Pelinel! Familia așteapta cu sufletul la gura eliberarea fostului boss de la Dinamo, iar momentul pare mai aproape ca niciodata. In plus, tatal lui Borcea susține ca afaceristul iși dorește sa-i faca o nunta ca-n povești Valentinei, atunci cand va ajunge acasa. …