LOVITURĂ DE TEATRU! BIANCA DRĂGUȘANU ȘI SOȚUI EI S-AU ÎMPĂCAT, CU DOAR CÂTEVA ZILE ÎNAINTEA PRONUNȚĂRII DIVORȚULUI Bianca și partenerul de viața au declarat ca nu mai este loc pentru o impacare, așa ca s-au decis sa divorțeze. Numai ca, surpriza! Soțul Biancai a scos-o pe diva la plimbare, ceea ce a alimentat, din nou, zvonurile conform carora sfarșitul anunțat devine parte integranta a unui scenariu in care exista un nou inceput. Deși soțul Biancai a fost plecat din țara, intr-o calatorie de afaceri, el s-a intors mai devreme și a invitat-o pe frumoasa blonda in oraș. Cei care i-au vazut au declarat ca pareau a se simți foarte bine impreuna, așa ca suspansul se menține in continuare. In ceea ce privește celebrul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

