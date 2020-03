Stiri pe aceeasi tema

- Numarul celor infectati cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca. Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat ca pe parcursul zilei de miercuri, 25 martie, au fost confirmate alte 24 cazuri de infectare cu coronavirus, din 116 probe procesate. In total, numarul persoanelor infectate…

- Desi vor avea loc in 2021, Jocurile Olimpice se vor desfasura tot sub denumirea Tokyo 2020, a anuntat Guvernul japonez, conform lefigaro.fr.Japonia a cerut Comitetului International Olimpic (CIO) amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru un an. Premierul Shinzo Abe a discutat cu…

- Pandemia de coronavirus afecteaza și programul de dinaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, care ar trebui sa inceapa pe 24 iulie și sa inceapa pe 9 august. Cu o zi inainte de ședința UEFA, care va decide soarta fotbalului eurpean, FIFA a emis un comunicat in care anunța ca a schimbat locație…

- Shinzo Abe, primul ministru al Japoniei, a anuntat ca Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an, se vor desfasura conform calendarului deja stabilit, in ciuda amenintarii coronavirusului. Japonia se afla in proximitatea Chinei, dar a reusit sa lupte destul de eficient cu epidemia. 28 de morti…

- Japonia nu prevede organizarea Jocurilor Olimpice fara spectatori si nici amanarea acestora din cauza pandemiei Covid-19, potrivit news.ro."Nu exista nicio schimbare in politica Guvernului si noi cooperam strans cu reprezentantii CIO, Comitetul de Organizare si autoritatile din Tokyo pentru…

- Un nou caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat, in aceasta dimineata, in Bucuresti. Este vorba de o femeie, medic la Spitalul Ministerului de Interne, in varsta de 43 de ani, contact la fostului politist care a mintit ca nu a fost plecat din tara. In acelasi timp, autoritatile au confirmat…

- Jocurile Olimpice de vara 2020 de la Tokyo (Japonia) ar putea sa se dispute mai tarziu decat erau programate, 24 iulie - 9 august.Anunțul a fost facut, marți, de catre ministrul japonez al Jocurilor Olimpice, Seiko Hashimoto, noteaza L'Equipe. Concret, Seiko Hashimoto a afirmat, marti, ca ar fi posibila…

- Dick Pound, membru al CIO din 1978, este primul personaj marcant din Comitetul International care vorbeste direct despre anularea Jocurilor si nu despre amanarea sau relocarea acestora. Acest scenariu trist ar urma sa fie pus in aplicare in cazul in care autoritatile nu vor reusi sa gestioneze situatia…