Stiri pe aceeasi tema

- Soldati neidentificati au asediat casa prim-ministrului sudanez Abdalla Hamdok, plasandu-l in arest la domiciliu, potrivit Al Hadath TV, citat de Mediafax. Au fost arestati si ministrii industriei si informatiilor, precum si un consilier al premierului. Accesul la telecomunicatii a fost limitat, asa…

- Mai mulți membri ai guvernului de tranziție din Sudan au fost arestați chiar în casele lor, în contextul unei crize politice profunde în aceasta țara africana, relateaza BBC și Reuters. Cel puțin patru membri ai cabinetului sudanez civil au fost arestați de soldați neidentificați…

- Mai mulți membri ai guvernului de tranziție din Sudan au fost arestați chiar in casele lor, in contextul unei crize politice profunde in aceasta țara africana, relateaza BBC și Reuters . Cel puțin patru membri ai cabinetului sudanez civil au fost arestați de soldați neidentificați in primele ore…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, 20 octombrie, dupa ședința avuta cu responsabil din domeniul sanatatii si cu premierul Florin Citu pe tema masurilor de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19, ca masurile restrictive „se vor imbunatați pe masura ce lumea ințelege sa se vaccineze”.…

- Premierul demis Florin Cițu anunța introducerea certificatului verde in magazinele neesențiale: „Știu ca este un subiect nepopular, imi asum acest risc politic”. Biroul Executiv al PNL a decis, vineri, susținerea in Parlament a demersurilor pentru introducerea certificatului verde in afara magazinelor…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos se va intalni miercuri cu liderii PNL, UDMR si minoritatilor nationale pentru o prima discutie in vederea formarii unei majoritati parlamentare. Intalnirea va avea loc la sediul liberalilor. Intrebat, intr-o emisiune la B1 TV, daca este adevarat ca miercuri va avea o…

- Un avion pakistanez a aterizat pe aeroportul din Kabul, incarcat cu medicamente pentru afganii prinși in haosul de la venirea talibanilor. Este primul transport de acest tip trimis de OMS de cand Kabulul a cazut in mainile insurgenților. Ambasadorul Pakistanului in Kabul a anunțat sosirea primului zbor…

- Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a aterizat in cursul nopții de miercuri, 18 august, pe aeroportul internațional din Kabul in condiții de siguranța și a evacuat un cetațean roman, angajat al unei agenții NATO, care a solicitat repatrierea. Ulterior preluarii cetațeanului roman, aeronava…