- Romania a inregistrat vineri un record absolut de vaccinari, cu peste 128.000 de persoane imunizate in ultimele 24 de ore. La aceste cifre a contribuit și maratonul vaccinarii din București, care a inceput astazi și se va incheia luni. Acestea sunt „cifre care ne dau speranțe”, spune premierul interimar…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a lansat un apel, joi, catre ”toti actorii politici responsabili” sa sustina formarea noului Guvern astfel incat Romania sa depaseasca ”cat mai curand” criza medicala si pe cea economica. “Tara noastra trece printr-una din cele mai dificile perioade din istoria sa recenta.…

- Adrian Oros, ministrul interimar al Agriculturii, anunța ca intenționeaza sa-și retraga demisia depusa la sfarșitul lunii septembrie, dupa ce a fost sunat de fostul premier Florin Cițu, decizia fiind luata pentru a nu produce disfunctionalitati in sistem, mai ales ca in aceasta perioada se lucreaza…

- Premierul interimar Florin Cițu susține ca este adeptul utilizarii certificatului verde in toate activitațile, inclusiv pentru intrarea in magazine. Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, spune ca masura ar putea sa fie una abuziva, dar atrage atenția ca nu exista cale prin care sa fie anulata in timp…

- Premierul Florin Cițu a facut ieri o mutare oarecum surprinzatoare numindu-l consilier onorific pe relatii externe pe deputatul PNL Ben-Oni Ardelean. Parteneriatele strategice, in special cel cu SUA, trebuie amplificate si consolidate, astfel incat Romania sa joace un rol esential in plan extern, a…

- Fostul ministru al Justitiei Stelian Ion prezinta, marti, o lista de asa-numite ”lucruri evidente” care ar arata „intentia reala a lui Florin Citu”, respectiv aceea de a scoate USR PLUS de la guvernare. Stelian Ion a postat, marti, un mesaj pe Facebook, intitulat: ”Cateva lucruri evidente”. ”1. PNL…

- Ionut Mosteanu, liderul grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, sustine ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, poate infirma “blatul” cu premierul Florin Citu aducand cei 157 de parlamentari PSD la votul motiunii USR PLUS si AUR. “Exista o cale simpla, domnule Ciolacu, sa infirmati blatul: terminati…

- Președintele Afganistanul , Ashraf Ghani, a parasit țara, unde talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea, a anunțat duminica fostul vicepreședinte afgan Abdullah Abdullah, potrivit AFP.„Fostul președinte afgan a parasit națiunea”, a afirmat Abdullah, care este de asemenea șeful…