Lovitură de stat în Myanmar - A fost instituită legea marțială Armata din Myanmar, care a preluat prin forta puterea politica in urma cu o saptamana, a instituit legea martiala in unele orase si a amenintat ca ar putea recurge la forta impotriva protestatarilor, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro. Sute de mii de persoane au protestat in ultimele zile in Myanmar fata de lovitura de stat militara, cerand Armatei sa cedeze puterea si sa elibereze liderii politici civili. Insa regimul militar a anuntat instituirea legii martiale in unele cartiere din orasul Yangon (Rangoun), capitala economica a tarii, precum si in zone… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea martiala a fost decretata luni in mai multe cartiere la Mandalay, al doilea cel mai important oras din Myanmar, in urma unor manifestatii impotriva loviturii de stat militare, au anuntat autoritatile locale intr-o declaratie oficiaa, relateaza AFP. Citește și: Florin Cițu DA BOMBA! PRIMUL…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au cerut organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe tema situatiei din Myanmar, la o saptamana de la lovitura de stat militara din aceasta tara, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, potrivit Agerpres.…

- Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a oprit internetul sambata, in condițiile in care mii de persoane au ieșit pe strada in Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. In primele astfel de manifestații de dupa ziua…

- Sute de persoane s-au strans in cel mai mare oraș din Myanmar, Yangon, pentru a protesta impotriva loviturii de stat militara. Acesta este cel mai mare protest de cand puciul a avut loc. De asemenea, pana acum, a fost restricționat accesul la mai multe rețele sociale și servicii de comunicare.

- Armata din statul Myanmar, Asia, a blocat accesul la Facebook, la cateva zile dupa ce a rasturnat guvernul democratic. Oficialii au declarat ca platforma de socializare este pentru mulți locuitori din Myanmar principala sursa de informare, astfel ca a fost blocata, anunța BBC.com . Lovitura de stat…

- China a blocat, marti, o declaratie comuna a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) de a condamna lovitura de stat militara din Myanmar, noteaza news.ro. Armata din Myanmar a preluat controlul asupra tarii dupa ce liderul de facto Aung San Suu Kyi si alti politicieni…

- In Myanmar a avut loc luni o lovitura de stat militara, dupa ce armata a declarat stare de urgenta pe o perioada de un an si l-a instalat in functia de presedinte pe fostul general Myint Swe. In timpul puciului armata a fost scoasa pe strazi și a ocupat diverse instituții. Surprinzatoare pentru…

- ​Un antreprenor român stabilit în Yangon, cel mai mare oraș din Myanmar, povestește cum a trait lovitura de stat data de armata pe 1 februarie și ce efecte a avut aceasta asupra vieții de zi cu zi a oamenilor din aceasta țara. Armata din Myanmar a anunțat ieri ca a preluat puterea…