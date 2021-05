Stiri pe aceeasi tema

- Armata din Mali, nemultumita de noul guvern anuntat de autoritatile de tranzitie, l-au arestat luni pe presedinte si pe prim-ministru intr-o lovitura de stat ce afecteaza o tara aflata deja intr-o criza profunda de ani de zile, informeaza AFP. O mare parte a comunitatii internationale "a condamnat cu…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca un inalt responsabil militar sirian kurd a fost ucis in cursul unei operatiuni a serviciilor de informatii turce in Irak, informeaza AFP. Armata turca a ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca in momentul in care un ministru isi ataca premierul inseamna ca nu mai vrea sa faca parte din guvernul respectiv, subliniind ca solidaritatea guvernamentala trebuie sa se manifeste chiar daca este un guvern de coalitie. "Este in logica de functionare…

- Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș a participat la o intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pe tema proiectelor de dezvoltare a comunitaților locale. „Avem multe proiecte pentru Maramureș care se vor realiza cu bani europeni și fonduri guvernamentale…

- Bilanțul a fost comunicat de Biroul ONU pentru Drepturile Omului, iar decesele s-ar fi inregistrat in mai multe orașe ale țarii, intre care Yangon, Dawei și Mandalay. Decese ale protestatarilor impușcați de poliție au fost raportate in Yangon, Dawei și Mandalay, unde forțele de represiune au folosit…

- Criza politica din Armenia degenereaza și țara risca un razboi civil pe fondul ciocnirilor Armata - Guvern. Citește și: Calugarii dezbina coaliția. 31 de deputați USR PLUS, inclusiv Dan Barna, s-au opus finanțarii schitului romanesc de la muntele Athos: 'O risipa populista' . Premierul…