Stiri pe aceeasi tema

- Militarii romani aflati in Misiunea Multidimensionala Integrata ONU de Stabilizare in Republica Mali MINUSMA sunt in siguranta si isi desfasoara activitatile conform programului normal. Detasamentul Carpathian Pumas se afla, de la inceputul misiunii, in baza ONU Camp Castor, din Gao, aflata la o distanta…

- Un elicopter IAR-330 Puma L-RM al Forțelor Aeriene Romane din cadrul detașamentului Carpathian Pumas a fost avariat de o furtuna. Aeronava se afla la sol, in baza Douentza din Mali. MApN anunța ca niciun militar nu a fost ranit in urma acestui incident. Militarii romani executau, cu doua elicoptere…

- Germania a interzis angajarea de personal prin subcontractare in controversatele abatoare unde lucreaza sute de romani. Cine nu respecta noile reglementari risca amenzi de 30.000 de euro. Germania introduce o noua lege care obliga companiile din domeniul ambalarii de carne sa angajeze personal direct…

- In opinia acestuia, singurii cetateni care merita sa beneficieze de o indemnizatie speciala pe viata sunt militarii romani, fostii detinuti politici sau sotiile ori sotii militarilor romani decedati in teatrele de operatiuni. "Am argumentat de ce consideram ca singurii cetateni romani care merita sa…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul zilei de 13 iunie au revenit in tara 76 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Tarilor de Jos, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor…

- Un numar de 77 de romani, aflați pe teritoriul Regatului Arabiei Saudite au fost aduși in țara cu o aeronava Tarom, pe ruta București – Riad – București, potrivit unei informari transmise joi de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), anunța MEDIAFAX.Potrivit MAE, in 10 iunie au revenit in țara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca 64 de romani aflați in Franța au revenit in țara cu o cursa speciala TAROM informeaza Mediafax.In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate și care au fost afectați de…

- Cei 120 de militari romani care sunt in Mali, asigura cea de-a doua rotație a Detașamentul „Carpathian Pumas”, care participa la Misiunea Multidimensionala Integrata ONU de Stabilizare in Republica Mali (MINUSMA). Miercuri seara, militarii romani din detașamentul Carpathian Pumas s-au intalnit cu un…