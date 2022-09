Lovitură de stat în China, iar președinteke Xi Jinping este arestat. Trendul zvonurilor pe rețelele de socializare Aceasta speculatie, care nu a fost luata in discutie de nicio sursa de incredere, vine in timp ce mai multe curse aeriene care urmau sa decoleze din capitala Beijing au fost anulate si alte relatari neverificate vorbesc despre trenuri si curse de autocar care de asemenea urmau sa plece din Beijing anulate la randul lor.O inregistrare video de asemenea intens distribuita pe Twitter si cu autenticitate neconfirmata sustine ca arata o coloana de 80 de vehicule militare ce s-ar indrepta spre Beijing. #PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing &… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- La granițele Rusiei sunt cozi interminabile dupa ce Putin a anunțat mobilizarea militara parțiala. Un exemplu este șirul de mașini care se intinde pe 14 kilometri la frontiera cu Georgia. Un videoclip care a surprins coada de mașini a fost postat pe Twitter. Peste 1.700 de mașini așteptau sa plece de…

- In capitala Iranului, protestatarii cer razbunare pentru uciderea lui Maskha Amini, ucisa de ”poliția moralitații”, și demisia liderului principal al țarii, Ali Khamenei. Pe 20 septembrie, revoltele au inceput sa escaladeze la Teheran. O mulțime de protestatari s-au indreptat spre reședința liderului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,6 s-a produs in largul coastei sud-vestice a Mexicului, in zona La Placita de Morelos, potrivit USGS (US Geological Survey), fiind emisa o alerta de tsunami, scrie The Guardian.Seismul a lovit țara in ziua in care se comemorau victimele altor doua cutremure devastatoare,…

- Furtuna a afectat mai multe sate, iar strazile au fost complet inundate in urma ploilor torențiale. #Alaska - Widespread coastal flooding in #Nome and wider western coast with areas under several feet of water due to high tides and storm surge from remnants of Typhoon Merbok [????Michelle Bowers] pic.twitter.com/Q7icflkko0…

- Succesorul la tronul Marii Britanii, Charles a postat pe Twitter, joi seara, primul sau mesaj, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a. Mesajul sau a venit la mai puțin de o ora dupa anunțul Palatului Buckingham ca regina a murit. „Moartea iubitei mele mame, Majestatea sa Regina Elisabeta a II-a, este…

- Un pilot din Tupelo, statul american Mississippi, se invarte sambata dimineața cu avionul deasupra orașului și amenința ca va prabuși intenționat aparatul de zbor peste un supermarket Walmart, a anunțat poliția locala, citata de Reuters și CNN . Avionul se afla in aer de la ora 5 dimineața, iar trei…

- Vizita președintelui Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, este comparabila ca amploare a consecințelor devastatoare cu calatoria in Ucraina, la Maidan, a Victoriei Nuland in 2014, a declarat miercuri vicepreședintele Consiliului Federației Rusiei, Konstantin Kosachev.…

- Un distrugator american a navigat astazi in apropiere de Insulele Paracel in Marea Chinei de Sud, provocand o reactie de indignare din partea Beijingului, care a declarat ca armata sa ‘a alungat’ nava dupa ce a intrat ilegal in apele sale teritoriale, relateaza Reuters, preluata de Agerpres . SUA desfasoara…