Stiri pe aceeasi tema

- Hunter Biden, in varsta de 54 de ani, a fost condamnat pentru toate cele trei capete de acuzare, devenind astfel primul copil al unui președinte american in exercițiu care a fost condamnat pentru o infracțiune.Verdictul a marcat un moment istoric și controversat in politica americana. Dupa citirea verdictului,…

- Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost gasit vinovat de un tribunal penal federal de detinere ilegala de arma de foc in 2018, pe fondul dependentei de droguri, relateaza AFP, citata de Agerpres. Anuntul verdictului intervine in plina campanie a presedintelui american pentru realegerea…

- Fiul președintelui american, Hunter Biden, a fost gasit vinovat, marți, de un juriu federal in procesul in care era acuzat de deținerea și cumpararea ilegala a unei arme de foc. Fiul președintelui SUA a fost gasit vinovat pentru toate cele trei capete de acuzare, scriu CNN și BBC. Juriul federal l-a…

- Hunter Biden, fiul președintelui american, a fost gasit vinovat, marți, de un juriu federal in procesul in care era acuzat de deținerea și cumpararea ilegala a unei arme de foc. Fiul președintelui SUA a fost gasit vinovat pentru toate cele trei capete de acuzare, scriu CNN și BBC.

- Procesul fiului presedintelui american Joe Biden, Hunter, acuzat de posesie ilegala de arma de foc, a inceput luni cu validarea juratilor, iar marti se deschid audierile propriu-zise la tribunalul federal din Wilmington, Delaware, cu cinci luni inainte de alegerile in care tatal sau spera sa obtina…

- Radcom Inv, compania deținuta de Nicolae Badea și Gabriel Dogaru, inregistreaza o creștere spectaculoasa a veniturilor datorita vanzarii acțiunilor la Orange Romania. Radcom Inv, compania controlata de Nicolae Badea și Gabriel Dogaru, a inregistrat o creștere spectaculoasa a veniturilor și profitului…

- Fiul lui Joe Biden, Hunter, are probleme serioase cu legea! Este implicat in doua dosare penale, iar instanța tocmai ce s-a pronunțat in defavoarea lui, in dosarul in care este acuzat de posesie ilegala de arme. Lovitura pentru Joe Biden, care mai vrea un mandat la Casa Alba! Fiul sau, Hunter a inregistrat…

- Un judecator federal din Delaware a refuzat vineri sa respinga acuzatiile de posesie ilegala de arme de foc aduse impotriva lui Hunter Biden, unul dintre cele doua cazuri penale intentate impotriva fiului lui Joe Biden, in timp ce presedintele democrat al SUA isi intensifica campania pentru realegere,…