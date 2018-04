Stiri pe aceeasi tema

- Abdul Jabbar Al Sayegh, o somitate in zona de business in Emiratele Arabe Unite, cu prieteni la cel mai inalt nivel si cu o avere de doua miliarde de dolari, este omul care o poate transforma pe Dinamo intr-o forta in sud-estul Europei, scrie Fanatik. Abdul Jabbar Al Sayegh este considerat…

- Cornel Dinu a rabufnit, luandu-se de posibilii investitori straini care ar vrea Dinamo: ”Naparcile și pasarile pradatoare vin peste noi”. Razboiul dintre taberele care vor sa puna mana pe Dinamo e in floare. Una dintre parți e „Asociația dinamoviști pentru Dinamo”, care-l are ca „portavoce” pe Cornel…

- Nicolae Badea, fostul patron al lui Dinamo, club pe care-l diriguiește acum Ionuț Negoița, se respecta! Iese la piața cu bodyguardul, care ii mai da și sfaturi, dar are grija și de ”bagajele” omului de afaceri! In urma cu doua zile, Badea și-a facut timp pentru cumparaturi, iar CANCAN.RO, site-ul nr.…

- PNL va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea privind Pilonul II de pensii daca actul normativ va fi adoptat de Parlament, a anuntat prim-vicepresedintele liberalilor Raluca Turcan.Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul"PNL…

- Șase jurnaliști turci au fost inchiși pe viața pentru legaturi cu lovitura de stat din iulie 2016. Aceeași instanța care i-a contactat pe aceștia a decis eliberarea jurnalistului turco-german Deniz Yucel, dupa un an de inchisoare, scrie BBC News. Jurnaliștii Nazli Ilicak, Ahmet Altan, Mehmet Altan,…

- Suporterii dinamoviști vor sa-i ia clubul lui Ionuț Negoița. Și-au propus sa adune 100.000 de semnaturi. Situația este in coada de pește la gruparea ”cainilor”, ținuta la apa mica de catre patronul Ionuț Negoița. Fanii vor sa-i clubul lui Negoița, care investește puțin in club și, pe deasupra, are mari…

- Presa de specialitate caracterizeaza drept „sinucigasa” decizia conducatorilor clubului UTA, de a se adresa instantelor civile in „cazul Alin Gligor”. Pe de alta parte, directorul general al echipei fanion a Aradului, Decebal Gradinariu, pare sigur pe sine, spunand ca UTA nu risca nimic. Chiar daca…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 30.01.2018, punerea in miscare a actiunii penale, impotriva inculpatului CRISTIAN FLAVIUS FLORIN, in varsta de 23 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. La data de 30.01.2018, procurorul de caz a formulat propunere…