Lovitură de proporţii. Frontul rusesc de la Harkov s-a prăbuşit Contraofensiva fulgeratoare inceputa luni de trupele ucrainene, care a depasit toate asteptarile expertilor, pare sa fi provocat un colaps catastrofal al trupelor rusesti din regiunea Harkov, care fie sunt distruse sau capturate in lupta, fie se retrag in debandada, lasand armament si munitie in urma. Dupa ce vineri seara a aparut informatia ca ucrainenii se apropie de Kupyansk, sambata dimineata s-a aflat ca acest important nod logistic pentru armata lui Vladimir Putin era deja cucerit de trupele Kievului. Dupa cateva ore a aparut si informatia ca alte doua orase importante, aflate mai la sud,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

