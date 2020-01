Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat vineri noi sanctiuni impotriva unor oficiali si companii din Iran, precum si limitarea numarului zborurilor charter turistice catre Cuba, informeaza agentiile internationale de presa. In total, opt oficiali iranieni sunt vizati de noua serie de sanctiuni, printre ei fiind si…

- Gheorghe Dinca si-a schimbat complet declaratiile, in privinta crimelor pe care chiar el a sustinut ca le-a comis. La audierile de joi, Dinca a precizat ca Luiza ar fi fost in viata cand a fost luata din casa lui de doi barbati, care ar fi dus-o catre o directie necunoscuta. Dinca a precizat la audierile…

- Președintele Trump a anunțat miercuri sancțiuni economice “imediate” impotriva Iranului dupa atacul lansat de acesta impotriva unor baze americane, dar a dat asigurari ca Statele Unite “sunt gata pentru pace”. Un semnal in acest sens sunt unele dintre ideile reținute din declarația de miercuri a lui…

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat luni ca nu va lasa Iranul sa obtina arma nucleara, a doua zi dupa anuntul Teheranului ca nu va mai respecta nicio limita privind imbogatirea uraniului prevazuta in acordul nuclear din 2015, relateaza AFP."Iranul nu va avea niciodata arma nucleara!",…

- Oficiali nord-coreeni si americani au purtat discutii in octombrie pentru prima data dupa ce presedintele SUA Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au convenit in iunie sa redeschida negocierile de denuclearizare, dar ele au esuat, in timp ce emisarul Coreii de Nord a declarat ca Statele…

- Statele Unite și China depun eforturi pentru a incheia o intețelegere comerciala, urmand instrucțiunile președintelui american Donald Trump și ale omologului sau chinez Xi Jinping, a declarat vineri secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, relateaza Reuters, potrivit Mediafax."Continuam…

- Administratia presedintelui american Donald Trump a impus taxe vamale in valoare de 7,5 miliarde de dolari pentru bunuri provenite din tarile Uniunii Europene, care afecteaza, in principal, Spania, Germania, Franta si Marea Britanie. Conform Departamentului pentru Comert Exterior al SUA (USTR),…

- Statele Unite au impus luni sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, printr-un decret prezidential semnat de Donald Trump. Decretul vizeaza sa convinga Ankara „sa inceteze imediat ofensiva” in Siria, a anuntat administratia americana. „Sunt pregatit sa distrug rapid economia Turciei daca liderii…