- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat ca propunerea de numire si revocare a procurorilor sefi sa se faca la propunerea procurorilor din CSM, cu avizul ministrului Justitiei.

- Laura Codruta Kovesi a fost audiata, miercuri, de Secția pentru procurori in materie disciplinara, intr-un dosar privind anchetarea sa pentru neresepctarea deciziilor Curții Constituționale. Șefa DNA a petrecut aproximativ doua ore in sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Ordinea de zi a Sectiei…

- Felix Banila, candidatul propus de ministrul justiției la conducerea DIICOT, este audiat, marți, de Secția pentru procurori a CSM. Procurorul bacauan Felix Banila a ajuns, marți dimineața, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde va fi audiat in cadrul Secției pentru procurori, care va…

- Camelia Bogdan a fost suspendata din nou din magistratura, printr-o decizie luata, joi, in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Secția de judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, sa o suspende pe judecatoarea Camelia Bogdan din funcție. Decizia vine dupa ce Camelia Bogdan,…

- Secția pentru pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, miercuri, calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justitiei de avizare a numirii procurorului Felix Banila in functia sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, in motivarea respingerii propunerii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, ca niciunul dintre punctele invocate de ministrul Tudorel Toader nu se susțin, folosind, in general, argumentele invocate de șefa DNA in apararea facuta…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, ca a transmis la Cotroceni avizul negativ dat in cazul cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la șefia DNA. Klaus Iohannis urmeaza sa ia o decizie. “In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului…