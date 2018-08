Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila fie ca isi da cu stangul in dreptul ori datele despre rectificarea bugetara publicate de Ministerul Finantelor Publice nu reflecta realitatea. Aceasta situatie apare ca urmare a declaratiilor unor ministri din actuala guvernare care sustin ca banii taiati din bugetele unor institutii…

- Divizia de administrare a activelor a bancii elvetiene Credit Suisse a blocat active de 5,1 miliarde de dolari legate de Rusia, din cauza sanctiunilor impuse de Statele Unite acestei tari, transmite Bloomberg, conform news.roPotrivit unui raport financiar publicat luna trecuta de Credit Suisse,”…

- Compania a raportat pentru trimestrul al doilea un profit net de 5,12 miliarde de dolari, respectiv de 1,74 de dolari pe actiune, comparativ cu 3,89 miliarde de dolari, respectiv 1,32 dolari pe actiune, in aceeasi perioada a anului trecut. Veniturile au urcat la 13,04 miliarde de dolari, de la 9,16…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat in primul semestru al acestui an venituri bugetare de 112,79 miliarde de lei, cu 13,5% (13,4 miliarde de lei) mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Gradul de realizare a programului de incasari stabilit prin legile bugetare anuale…

- Guvernul ar putea decide o amnistie fiscala chiar in acest an, anunta ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici. Seful de la Finante isi doreste ca acest lucru sa se intample cat mai rapid, pentru ca, spune el, ar fi o masura foarte buna pentru economie si mediul privat. Iata declaratiile lui…

- Al-Wahda, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf, intenționeaza sa dea lovitura pe piața transferurilor in aceasta vara. Una dintre ținte este unul dintre cei mai buni fotbaliști romani, Nicolae Stanciu, aflat in prezent in Cehia, la Sparta Praga. Intențiile gruparii din Emirate au fost dezvaluite…

- ANAF urmeaza sa te execute silit daca ai datorii la stat și nu reușești sa le platești pana la inceputul anului viitor. Decizia vine de la ministrul Finanțelor, care vrea sa diminueze cumva deficitul bugetar. Ministerul Finanțelor va cere ANAF sa trimita decizii de impunere de plata catre cele 11.131…

- Romania ar putea iesi in decursul lunii iunie pe pietele externe pentru a se imprumuta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a explicat că, în prezent, procedurile sunt în derulare şi că această emisiune ar putea fi urmată de o alta…