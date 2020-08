Lovitură de imagine la Budapesta! Ministrul ungar de externe gestionează criza din Belarus de pe un iaht de lux în Adriatică Ministrul ungar de externe iși petrece in aceasta vara aparent febril, trebuie doar sa vizitați pagina sa de Facebook, scriu jurnaliștii atlatszo.hu, pentru a va asigura: intr-un mediu de birou, intr-un costum, cu un telefon mobil in mana, a discutat situația din Minsk cu straini de rang inalt, politicieni și colegi in ultimele zile. In […] The post Lovitura de imagine la Budapesta! Ministrul ungar de externe gestioneaza criza din Belarus de pe un iaht de lux in Adriatica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Rareori mi-a fost dat sa vad o criza prin care a trecut Romania mai politizata decat criza COVID”, scrie pe Facebook avocatul Adrian Neacșu, fost jduecator și membru CSM in timpul suspendarii din funcție a fostului președinte Traian Basescu. Adrian Neacșu are propria experiența despre ce inseamna politizarea…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a fost abordat, joi, pe scarile unui spital din Targu-Jiu, de o pacienta care i-a zis ca nu are unde sa se trateze pentru ca, fiind pacient non-COVID, spitalele te primesc decat cazuri foarte grave. Femeia a izbucnit in lacrimi și l-a implorat pe ministru sa dispuna…

- Sorin Roșca Stanescu Guvernul Orban și-a facut temele. La perfecție. In sensul ca a premeditat lovitura pe care le-a aplicat-o milioanelor de familii de Romania cu copii sub varsta majoratului. Adio alocații de stat. Acestea, in mod programatic, nu vor mai fi dublate. Este o lovitura aplicata pas cu…

- 1.300 de lucratori de la abatorul de carne al unuia dintre cei mai mari producatori din Germania unde a fost depistat un focar de COVID-19 au fost confirmați cu coronavirus, iar jumatate dintre ei sunt romani, conform datelor transmise duminica de Ministerul roman de Externe. Reprezentanți ai consulatului…

- Cel mai bogat om de afaceri bulgar Vasil Bojkov, zis Craniul, care domina loteriile private in Bulgaria, Republica Moldova și Georgia, urmarit de procuratura bulgara, a postat pe Facebook extrase de cont care arata retrageri de 67 de milioane de leva (circa 33,5 milioane de euro – n.trad.) din contul…

- O noua fotografie, postata tot de fostul consilier al ministrului muncii, Cristian Vasilcoiu, pe contul de Facebook, il infațișeaza pe Ludovic Orban fumand… chiar in sala in care se țin ședințele Guvernului. „Din categoria invațamintele premierului Orban catre popor, azi lecția Reguli de igiena: se…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, considera ca epidemia de coronavirus se afla pe o panta in Romania, este controlabila și se pot pregati noi masuri de relaxare de la 15 iunie. Daca totul merge bine, in august ne-am putea intoarce la o viața de „cvasinormalitate”. Este momentul in care s-ar putea renunța…

- China si Statele Unite sunt “in pragul unui nou Razboi Rece”, a avertizat duminica ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, știre preluata de Agerpres. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati…