- PSD castiga functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova, rezultatele partiale aratand ca, dupa numararea voturilor din 597 de sectii dintr-un total de 624, candidatul formatiunii, Virgiliu Nanu, are cu sapte puncte procentuale mai mult decat presedintele in functie Iulian Dumitrescu (PNL).

- Liderul PSD Prahova, Virgiliu Nanu, a caștigat alegerile la functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova, in fața principalului sau contracandidat Iulian Dumitrescu, cercetat de procurori. Conform rezultatelor parțiale, candidatul PSD, Virgil Nanu, a caștigat alegerile la Consiliul Județean…

- V. Stoica Un nou semn de intrebare apare in legatura cu rețeaua de gaze de pe Valea Slanicului: cum a fost posibil ca valoarea contractului semnat in februarie 2023 de Iulian Dumitrescu sa creasca, un an mai tarziu, cu inca 25,4 milioane de lei? Valoarea contractului incheiat de CJ Prahova cu Avi Prod…

- V. Stoica O noua ședința extraordinara, cu scandal, a avut loc, luni dimineața, la Consiliul Județean Prahova, in discuție fiind asocierea CJ Prahova cu localitați din teritoriu, cat și repartizarea fondurilor aflate la dispoziția Consiliului Județean. Modul in care conducerea CJ Prahova – reprezentata…

- Sedinta de urgenta convocata, luni, de conducerea Consiliului Judetean Prahova s-a desfasurat in prezenta a numerosi primari, parlamentari, dar si a unor persoane care au mers in sala de sedinte purtand tricouri cu mesajul „Dumitrescu, baronul Lamborghini”, cu referire la presedintele ales al CJ Prahova,…

- Baronul PNL Iulian Dumitrescu este disperat sa obțina un al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova și, astazi, prin omul sau de incredere, Dumitru Tudone, va mari potul susținerii din bani publici catre primarii PNL de la 4.000.000 la 5.500.000 de euro. Baronul liberal Iulian Dumitrescu,…

- V. Stoica Intervenția prefectului Virgiliu Nanu in ședința in care Dumitru Tudone, inlocuitorul lui Iulian Dumitrescu la conducerea Consiliului Județean Prahova, pregatise un proiect de ”mituire” a primarilor liberali care au semnat scrisoarea de susținere a candidaturii lui Dumitrescu pentru președinția…

- Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, presedinte al PSD Prahova, a anuntat ca a facut demersurile necesare incetarii mandatului sau de prefect, pentru a candida la presedintia Consiliului Judetean Prahova, functie pentru care PNL Prahova a anuntat ca il sustine pe Iulian Dumitrescu, acuzat de…