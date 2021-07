Lovitură dată de multinaționalele de asigurări. Dispar service-urile românești Refuzul de a achita despagubirile din dosarele RCA și sancțiunile blande aplicate firmelor multinaționale de asigurari au facut ca peste 90% din service-urile independente, cu capital romanesc, sa ajunga in faliment tehnic. Blocajul creat, pentru care autoritațile nu gasesc soluții reale, va face ca, in scurt timp, service-urile romanești sa dispara de pe piața, avertizeaza […] The post Lovitura data de multinaționalele de asigurari. Dispar service-urile romanești first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

