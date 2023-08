Lovitura dată de Digi24 RCS RDS postului România TV. Nu s-a mai întâmplat pâna acum Schimbari de ultima ora la Romania TV. Compania RCS RDS a dat o lovitura semnificativa celebrului post de televiziune, la care nu se aștepta niciodata. Cine este responsabil de cele intamplate și cum stau, de fapt, lucrurile intre cei doi adversari. Plecare importanta de la Romania TV Una dintre cele mai importante figuri ale postului […] The post Lovitura data de Digi24 RCS RDS postului Romania TV. Nu s-a mai intamplat pana acum appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se vinde firma cu magazine și in Romania. Cine este miliardarul care da lovitura anului, urmarind sa cumpere cu totul retailerul de cosmetice L’Occitane. Ce intenționeaza sa faca dupa preluarea companiei. Un miliardar austriac preia o companie cu magazine și in Romania. Compania face 6,5 miliarde de…

- Național Tv trece printr-o perioada dificila, iar serialele indiene sunt singurele care reușesc sa țina postul pe linia de plutire. Serialele indiene au aparut pentru prima oara pe micul ecran in urma cu 15 ani dintr-un motiv simplu: „stirile prea lungi consumau resurse foarte mari”. Național TV trece…

- Retailerul grec de jucarii și decorațiuni Jumbo a dat lovitura pe piața din țara noastra. Compania a cumparat un intreg centru comercial din Capitala și și pregatește amenajarea primului sau magazin in cadrul unui mall din Romania. Pasionații de cumparaturi se vor bucura! Jumbo a cumparat un mall in…

- Razboiul a facut ravagii in Ucraina, insa inca mai exista companii care nu au putut fi distruse. Acesta este și cazul SoftServe, o companie de IT uriașa din Ucraina, cu peste 13.000 de angajați. Iata cum merge un gigant IT in timp ce țara de origine e in razboi. SoftServe are peste 13.000 de angajați…

- Operatorul Telekom Romania Mobile Communications (fost Cosmote) nu a incheiat tocmai bine anul 2022. Compania a avut o scadere substanțiala fața de anul precedent, cifrele afișand o pierdere de 558 milioane de lei. Telekom Mobile Romania, pe pierderi in 2022 Telekom Romania Mobile Communications, unul…

- O ocazie de neratat pentru colecționari a aparut pe o platforma dedicata anunțurilor de vanzare – cumparare. O moneda rara din aur poate aduce posesorilor o mica avere. Care sunt detaliile ce ii cresc mult valoarea. O moneda rara se vinde pe o mica avere In ultima perioada, pe una dintre cele mai mari…

- Simona Halep primește lovitura dupa lovitura. Jucatoarea din Romania este suspendata provizoriu pentru dopaj de aproape noua luni, iar unul dintre cei mai importanți sponsori nu a mai avut rabdare sa afle verdictul de la tribunalul Sport Resolutions și a transmis ca a renunțat la colaborare. Vestea…

- Ion Țiriac are multe afaceri și este unul dintre cei mai bogați oameni din Romania. Nu este de mirare ca ideile lui sunt senzaționale, insa exista una care i-a dat pe spate pe toți. Este afacerea care a bubuit in Romania și care a anunțat ca va inchide lista de așteptare, din cauza numarului mare […]…