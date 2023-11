Stiri pe aceeasi tema

- Diego Simeone isi va prelungi cu trei ani contractul cu Atletico Madrid. Antrenorul argentinian va semna un nou contract pana in 2027, potrivit news.ro.Antrenorul argentinian, care se afla pe banca din 2011, a ajuns la finalul contractului la finalul sezonului, dar va semna unul nou pana in 2027.…

- Las Palmas - Atletico Madrid, meci contand pentru etapa a 12-a din campionatul Spaniei, este programat, vineri, 3 noiembrie, de la ora 22:00, pe Estadio Gran Ganaria, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3, Orange Sport 2 si Prima Sport 4.

- Antrenorul selectionatei de rugby "Leii" britanici si irlandezi, neozeelandezul Warren Gatland, a declarat ca ar vrea sa-l vada in locul sau, pe banca tehnica a acestei echipe, pe selectionerul actual al Irlandei, Andy Farrell, scrie BBC.Gatland a anuntat ca pentru turneul din 2025 al "Leilor", din…

- Rudi Garcia (59 de ani) are la dispoziție patru meciuri sa redreseze situația in Serie A, unde Napoli este abia pe locul al șaptelea. Postul ii e amenințat de Igor Tudor, liber dupa ce s-a desparți de Marseille. Nulul de la Bologna a sporit tensiunea in vestiarul lui Napoli. Cazuta pe locul al șaptelea…

- Rapid s-a impus in fața celor de la CFR Cluj cu scorul de 3-1, in cadrul intalnirii cu numarul 43 din istoria confruntarilor directe din derby-ul feroviar. Reporterii GSP va prezinta 8 detalii din cadrul jocului de pe Giulești. 1. Lovitura de start data de Dumitru Tarțau Fostul atacant al giuleștenilor…

- Joao Felix (23 de ani), care nu intra in planurile lui Diego Simeone la Atletico Madrid, și-a dat casa spre inchiriere și așteapta transferul. Atacantul imprumutat la Chelsea in sezonul trecut nu a jucat niciun minut in actuala ediție din LaLiga. Din cel mai scump transfer facut in LaLiga in 2019 (127…

- Eugen Neagoe, concediat de Universitatea Craiova dupa doar etape din noul sezon, ar putea reveni in cel mai scurt timp pe banca unei echipe din Superliga. Tehnicianul care a implinit 56 de ani saptamana aceasta spune ca a purtat deja discuții cu unele cluburi din primul eșalon. Șomer de la finalul lunii…

- Liderul Peluzei Nord Steaua, Gheorghe Mustața, a explicat de ce galeria celor de la FCSB l-a injurat pe tehnicianul Marius Șumudica (52 de ani) la partida de duminica seara, caștigata de roș-albaștri in fața lui Poli Iași, scor 2-1. Duminica seara, Marius Șumudica a fost injurat de galeria vicecampioanei.…