Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut joi un barbat, de 43 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de inselaciune si fals privind identitatea, dupa ce ar fi incheiat mai multe contracte de credit, folosindu-se de identitatea altei persoane, prejudiciul…

- Nu este deloc liniște in casa Vioricai și a lui Ionița de la Clejani, dupa ce Margherita a provocat un accident rutier și astfel a ieșit la iveala ca a consumat droguri. Mai mult decat atat, nici Fulgy, fiul cel mic, nu are o reputație mai buna decat Margherita! Tanarul sufera de o boala cumplita!

- "Ceasul mortilor lui Trump": este numele pe care regizorul militant Eugene Jarecki l-a dat unui panou luminos instalat de putina vreme la New York pentru a afisa numarul mortilor americani din cauza pandemiei ce putea fi evitat, in opinia sa, daca presedintele ar fi actionat mai devreme, scrie AFP.Citește…

- Lovitura crunta in dosarul in care Sorina Pintea este acuzata de luare de mita. Tribunalul București a luat o decizie cu privire la Mihai Coste, denunțatorul din dosarul de corupției al fostului ministru al Sanațații. Decizia a fost luata dupa ce complicele și-a recunoscut faptele in fața procurorilor…

- Lovitura dura pentru o cantareața de la noi! Vedeta a primit diagnosticul crunt de la medici: are cancer! Spynews.ro a intrat in posesia tuturor detaliilor despre drama prin care trece indragita artista, dar și in posesia unor imagini tulburatoare care arata cum a schimbat-o boala.

- Lovitura neasteptata pentru liberali, chiar din partea presedintelui Iohannis. Seful statului a retrimis in Parlament o lege sprijinita si de catre alesii PNL. Presedintele Klaus Iohannis a retrimis in Parlament, pentru reexaminare, o lege care a fost votata si de catre parlamentarii PNL. Decizia luata…

- Lovitura grea pentru Raed Arafat. O internauta, care se pare ca ar fi de profesie asistenta, a lansat un atac la adresa oficialului, dupa ce acesta ar fi declarat ca infirmiera și brancardierul nu au nevoie de protecție. Aceasta a preluat textul de la altcineva, iar acesta a devenit viral. Se pare,…

- O noua tragedie in familia fostului pugilist Floyd Mayweather, 43 de ani, la interval de numai cateva zile. A murit unchiul lui Floyd, Roger Mayweather.In varsta de 58 de ani, Roger Mayweather era o legenda a boxului. Supranumit ”Black Mamba”, Roger a deținut titlul WBA la categoria superpana, intre…