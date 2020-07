Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Alba, Beniamin Todosiu, a reacționat dupa ce fostil candidat al USR Campeni, la fotoliul de primar al orașului, a anunțat ca parasește viața politica in care tocmai intrase. Sorin Nicolae Trif și-a explicat gestul printr-o psotare pe facebook și printr-o declarație acordata Alba24.…

- Curtea Constituționala a decis, joi, ca Parlamentul nu poate decide asupra Hotararii privind instaurarea sau prelungirea starii de alerta. De asemenea, judecatorii CCR au stabilit ca izolarea, carantina și internarea nu pot fi dispuse prin ordin de ministru.CONSULTAȚI AICI DECIZIA CCR …

- Fractiunea Partidului Democrat din Moldova va veni cu un proiect de hotarare a parlamentului cat mai curand posibil, care va condamna actiunile de corupere a deputatilor si traseismul politic.

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca niciunul dintre politicienii actuali nu este in masura sa-si asume tema restrictiilor exagerate instituite de autoritati in criza coronavirusului, toti simtind nevoia sa fie de partea Guvernului.

- Tinerii din Olt care au facut un gratar, intr-un zavoi din spatele caselor, au fost identificați de polițiști și amendați cu zeci de mii de lei. petrecareții au postat petrecerea pe Facebook, iar polițiștilor nu le-a luat mult sa dea de ei."In urma verificarilor efectuate, polițiștii din cadrul…

- · Singuratatea este o invenție moderna. Și prezenta mai ales in anumite regiuni geografice. Mulți au ințeles profunzimea debilitanta a singuratații in aceste vremuri de recluziune. E un sentiment pe care inca nu știm sa-l definim bine. Și e alt exemplu ca limba nu explica, ci se bazeaza pe un acord…

- Viața clar are un simț negru al ironiei. Un barbat din Vaslui, speriat de faptul ca a fost prins fara declarația pe proprie raspundere și amendat, a incercat sa iși puna capat zilelor. Nu a reușit, iar odata transportat la spital pentru ingrijiri medicale, a mai primit o lovitura.

- Cei mai norocoși gambleri nu sunt neaparat cei care studiaza statisticile și urmaresc tot ce mișca in sport. Un proverb romanesc spune ca ”nu e pentru cine se pregatește, ci pentru cine se nimerește”. In situațiile pe care vi le vom prezenta in continuare, majoritatea celor implicați nu au avut doar…