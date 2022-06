Lovitură cruntă pentru românii cu credite în lei. ROBOR a depășit pragul de 6% Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 6,01%, de la 5,99% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR la trei luni a inceput anul 2022 la 3,02%, […] The post Lovitura crunta pentru romanii cu credite in lei. ROBOR a depașit pragul de 6% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 6,01% pe an, de la 5,99% pe an, joi, un nivel mai ridicat, 6,03% pe an, fiind inregistrat in data de 4 ianuarie 2013, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Astazi, 27 mai 2022, este ultima zi in care romanii se mai pot autorecenza. Incepand de maine, recenzorii vor bate din usa in usa la cei care nu au completat formularele online. Cine refuza sa ofere informatii poate fi amendat. 27 mai este ultima zi in care romanii se pot autorecenza dupa ce termenul…

- Romanii vor putea sa se autorecenzeze pana in data de 27 mai 2022, in cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor, dupa ce perioada a fost prelungita. Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, a anunțat, vineri, ca perioada a fost prelungita in urma interesului crescut pentru…

- Ministrul Turismului ar prefera alte destinații in locul celor romanești, foarte scumpe și nu iși explica cum o parte dintre cetațeni dau atația bani ca sa iși petreaca vacanțele aici. Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Prima Tv, nu ințelege cum…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 5,01% pe an, de la 4,95% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai mare a fost inregistrat in data de 3 aprilie…

- Noua cetațeni francezi aflați intr-un club din Cluj Napoca s-au luat la bataie in afara localului, sambata dimineața. Romanii prezenți la altercație „au facut galerie” de pe margine. Poliția a deschis dosar penal, dar francezii au refuzat sa formuleze plangeri. Poliția din Cluj-Napoca a fost chemata…

- La casele de schimb valutar se sta la coada pe liste de așteptare, aproape la fel ca la benzinarii, miercuri, sau ca la Pașapoarte, unde MAI a anunțat ca s-au inregistrat solicitari de eliberare a documentelor de calatorie cu peste 400% mai mari ca in alte saptamani, pana la izbucnirea razboiului din…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut miercuri la 4,33%, fata de 4,31% cat atinsese marti. ROBOR a ajuns deja la cel mai mare nivel din ultimii noua ani. De la inceputul lunii martie, indicele s-a majorat cu peste 11%, iar de la inceputul…