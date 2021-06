Medicii care vor elibera certificate de concedii medicale vor fi obligați sa intocmeasca un plan de urmarire a evoluției bolii. Totodata, pacienții vor trebui sa se prezinte de mai multe ori la cabinetele medicale pentru a se constata daca, intre timp, s-au vindecat și se pot intoarce la munca. In cazul celor nedeplasabili, medicii vor […] The post Lovitura crunta pentru romani. Ministrul Sanatații taie din concediile medicale first appeared on Ziarul National .