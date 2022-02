Lovitură cruntă pentru români: Carnea de pasăre și de porc a înregistrat în România printre cele mai mari scumpiri din UE Romania raporteaza a doua cea mai mare scumpire la carnea de pasare și de porc din UE. Prețurile au crescut cu 15-21%, potrivit economica.net. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

