Lovitură cruntă pentru cei care au consumat peste 300 kw în 2021 Facturile uriașe la energie care au inceput sa apara in spațiul public nu sunt nicidecum vreo greșeala de calcul. Romanii care au consumat anul trecut peste 300 de kwh pe luna nu beneficiaza de nicio plafonare in 2022, astfel ca vor fi nevoiți sa plateasca facturi lunare de circa 1.000 de lei, și asta doar […] The post Lovitura crunta pentru cei care au consumat peste 300 kw in 2021 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

