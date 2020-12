Comisia Europeana recomanda inlocuirea liturghiilor de Craciun fața in fața cu „inițiative online sau televizate”. Recomandarile fac parte dintr-un proiect ce va fi publicat miercuri. „Nu adunarilor pentru liturghii de Craciun" - este invitația cuprinsa in proiectul Comisiei Europene, care va fi publicat miercuri, legat de masurile anti-Covid pentru sarbatori, scrie Corriere della Sera. Comisia Europeana cere "luarea in considerare a evitarii ceremoniilor religioase cu adunari mari și inlocuirea acestora cu inițiative online, la televizor sau la radio", potrivit unor surse din Bruxelles citate…