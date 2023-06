Lovitură cruntă. Guvernul pune bir pe hidroenergie Taxele percepute de Apele Romane pentru utilizarea apei in producția de energie electrica se vor majora cu procente intre 41% și 68%, ceea ce va insemna, implicit, o creștere a prețului kilowatului la Hidroelectrica, care avea, pana acum, cel mai mic tarif de pe piața. Creșterea taxelor a fost justificata de Guvern prin necesitatea unor […] The post Lovitura crunta. Guvernul pune bir pe hidroenergie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

