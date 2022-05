Lovitură cruntă. Amenzi uriașe pentru românii fără canalizare Cetațenii din localitațile fara canalizare au la dispoziție un an pentru a-și instala și autoriza sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate, in caz contrar riscand amenzi de pana la 10.000 de lei. Costurile vor fi suportate de catre populație, dar vor fi mai mici decat sancționarea Romaniei de catre Curtea Europeana de […] The post Lovitura crunta. Amenzi uriașe pentru romanii fara canalizare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

