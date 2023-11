Marius Șumudica, fost antrenor de la clubul de fotbal Al-Raed, din Arabia Saudita, a dat o lovitura colosala la tribunal. In urma verdictului dat in dosarul de la FIFA, conducerea formațiunii sportive saudite are de platit despagubiri importante. Romanul a caștigat aproape jumatate de milion de euro. Marius Șumudica a trimis cazul Al-Raed la FIFA […] The post Lovitura colosala data de Marius Șumudica la tribunal. A luat aproape jumatate de milion de euro appeared first on Playtech Știri .